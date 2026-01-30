Минфин: с 1 февраля изменятся условия льготной семейной ипотеки

«С 1 февраля начинают действовать ряд изменений в процедуре оформления „Семейной ипотеки". Это изменение не затрагивает военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе», — говорится в сообщении. Супруги теперь обязаны выступать созаемщиками по ипотечному кредиту. При недостаточном доходе они могут привлечь дополнительных участников. Также вводится принцип «один льготный кредит на семью» с учетом наличия детей.

С 1 февраля вступают в силу новые правила льготной семейной ипотеки в России, которые были одобрены Министерством финансов. Стоит подчеркнуть, что эти изменения не распространяются на военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе. Об этом сообщили «Известия».

Это поможет предотвратить злоупотребления и обеспечит целевую поддержку нуждающимся семьям.