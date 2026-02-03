Рязанец заснял активные вспышки на Солнце, вызвавшие магнитные бури

Житель Рязани запечатлел группу солнечных пятен, которая в последние дни дает по несколько вспышек в сутки и стала причиной магнитных возмущений. Фотографии сделал Артем Зайцев.

Житель Рязани запечатлел группу солнечных пятен, которая в последние дни дает по несколько вспышек в сутки и стала причиной магнитных возмущений. Фотографии сделал Артем Зайцев.

Именно эта активная область на Солнце, по данным астрономов, спровоцировала вспышки, из-за которых метеозависимые люди могли почувствовать ухудшение самочувствия.

По прогнозам, в ночь с четверга на пятницу возможно полярное сияние. Ранее специалисты предупреждали, что Солнце вошло в активный период до 6 февраля. В это время вероятны сильные вспышки, направленные в сторону Земли.

Как уточнили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)», такие направленные выбросы происходят редко — примерно в 10% случаев крупных вспышек.

Фото: Артем Зайцев.