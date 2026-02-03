Россиян предупредили о сильных солнечных выбросах, направленных на Землю
Солнце готовится к активному периоду, который продлится до 6 февраля. В это время на Солнце могут произойти сильные вспышки, которые будут направлены прямо на Землю. Как уточнили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)», такие события случаются редко, всего около 10% от всех крупных вспышек. Недавно произошло несколько сильных вспышек, и в последние сутки их число возросло. По словам астрономов, предсказать точное время и силу новых вспышек невозможно, так как они напоминают «черных лебедей» — неожиданные события, которые трудно предугадать.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).