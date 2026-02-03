Роспотребнадзор: с начала февраля 6013 рязанцев заболели гриппом и ОРВИ

«6013 человек заболели ОРВИ и гриппом. Прирост +22,2% к предыдущей неделе. 72,1% заболевших — жители Рязани. 8 новых случаев COVID-19 (на предыдущей неделе — 3)», — говорится в сообщении.

С начала февраля 6013 рязанцев заболели гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Рязанской области.

Также в ведомстве порекомендовали остаться дома при первых симптомах болезни и обратиться к врачу.

