Академик РАН рассказал, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ в России
По словам специалиста, сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле. Он отметил, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Академик РАН рассказал, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ в России. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле.
Он отметил, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ.