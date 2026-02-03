Опубликованы сведения из биографии нового главврача Рязанской ОКБ

Опубликованы сведения из биографии нового главврача Рязанской ОКБ Надежды Кирюхиной. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального минздрава.

Надежда Кирюхина — уроженка Рязани. Окончила РязГМУ в 2000 году по специальности «Лечебное дело», а также ординатуру как врач-невролог.

Кандидат медицинских наук начала трудовой путь в неврологическом отделении для больных с нарушением мозгового кровообращения Рязанской ОКБ. После стала заведующей, а затем и руководителем Регионального сосудистого центра (РСЦ).

С 2021 года была заместителем главного врача по лечебно-диагностической работе. В период пандемии возглавила ковид-центр ОКБ.

Кроме того, Надежда Кирюхина получила высшую квалификационную категорию по специальностям «Неврология» и «Организация здравоохранения».

Также у врача есть множество наград и благодарностей, в том числе Почетная грамота министерства здравоохранения Рязанской области (2018 год), нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2021 год), знак губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской Области» (2021 год) и «За благодеяние и милосердие» (2025 год) и другие.

Как отметили в минздраве, Надежда Кирюхина стала первой женщиной в современной истории больницы, занявшей пост руководителя.

Напомним, о ее назначении стало известно 2 февраля.