Новых главврачей назначили в Рязанскую ОКБ, Касимовскую и Старожиловскую больницы
Новых главврачей назначили в Рязанскую ОКБ, Касимовскую и Старожиловскую больницы. Об этом сообщает региональный минздрав.
Главным врачом рязанской ОКБ стала Надежда Кирюхина. В последние годы она занимала должность заместителя главного врача ОКБ.
Касимовской центральной районной больницей будет руководить Ольга Семенова. Ранее она занимала должность заместителя главного врача больницы.
Старожиловскую районную больницу возглавила Ирина Рудакова, врач — сосудистый хирург, долгое время возглавляла отделение дневного стационара сосудистой хирургии Рязанского областного клинического кардиологического диспансера.
Напомним, бывшего главврача ОКБ Олега Шалаева заключили под стражу по делу о взятке.