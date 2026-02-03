На все олимпийские объекты запретили проносить российские флаги

По данным ТАСС, на соревновательные площадки, в медиацентр и Олимпийскую деревню запрещено проносить современные и исторические флаги, а также другие предметы, которые могут быть связаны со странами, гражданам которых разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России и Белоруссии выступят в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что на соревнованиях русский язык станет одним из восьми рабочих языков.

