Русский язык станет одним из восьми рабочих на Олимпийских играх в Италии
На Олимпиаде будут использоваться итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки. СМИ смогут получить синхронный перевод через приложение на любой из этих языков.
На Олимпийских играх в Италии русский язык станет одним из восьми рабочих языков. Об этом сообщило издание ТАСС.
Также в залах для пресс-конференций будет обеспечен синхронный перевод на русский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский.