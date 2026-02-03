Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-18°
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-13°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.70 / 76.80 03/02 17:20
Нал. EUR 91.56 / 92.00 03/02 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
547
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 982
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 162
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 664
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минприроды переложило проверку незамерзающего пруда в Рязани на мэрию
Министерство природопользования Рязанской области отказалось от дальнейшей проверки Голенчинского пруда в Рязани, от которого, как рассказывали местные жители, исходит запах канализации. В ответе на запрос РЗН. Инфо в министерстве сослались на то, что водоем находится на муниципальной земле и контролировать его должна городская администрация. Как сообщили в ведомстве, в январе 2026 года поступила жалоба от жителя дома № 3 по улице Чернышевского о возможном загрязнении пруда. Специалисты министерства провели выездное обследование территории.

Министерство природопользования Рязанской области отказалось от дальнейшей проверки Голенчинского пруда в Рязани, от которого, как рассказывали местные жители, исходит запах канализации. В ответе на запрос РЗН. Инфо в министерстве сослались на то, что водоем находится на муниципальной земле и контролировать его должна городская администрация.

Как сообщили в ведомстве, в январе 2026 года поступила жалоба от жителя дома № 3 по улице Чернышевского о возможном загрязнении пруда. Специалисты министерства провели выездное обследование территории. В районе дома № 1 по улице Березовая [напротив указанного адреса] специалисты обнаружили поток воды без цвета и запаха. От него исходил пар.

«Вода в пруду не замерзает, так как температура воды возможно выше точки замерзания», — предположили в минприроды.

Запаха канализации при обследовании сотрудники министерства не зафиксировали, хотя ранее жители сообщали о вони. Информацию о стоке направили в городской «Водоканал» и «РМПТС» для проверки на возможную утечку из трубопровода.

Также в минприроды сообщили, что повторный выезд к пруду не планируется. В ответе пояснили, что земельный участок, на котором расположен водоем, находится в муниципальной собственности, поэтому ответственность за его состояние лежит на администрации города. Информация о возможном загрязнении пруда уже направлена в мэрию.

Ранее рязанцы рассказывали о запахе канализации от пруда у дома № 3 по улице Чернышевского.