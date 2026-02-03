Минприроды переложило проверку незамерзающего пруда в Рязани на мэрию

Министерство природопользования Рязанской области отказалось от дальнейшей проверки Голенчинского пруда в Рязани, от которого, как рассказывали местные жители, исходит запах канализации. В ответе на запрос РЗН. Инфо в министерстве сослались на то, что водоем находится на муниципальной земле и контролировать его должна городская администрация. Как сообщили в ведомстве, в январе 2026 года поступила жалоба от жителя дома № 3 по улице Чернышевского о возможном загрязнении пруда. Специалисты министерства провели выездное обследование территории.

Как сообщили в ведомстве, в январе 2026 года поступила жалоба от жителя дома № 3 по улице Чернышевского о возможном загрязнении пруда. Специалисты министерства провели выездное обследование территории. В районе дома № 1 по улице Березовая [напротив указанного адреса] специалисты обнаружили поток воды без цвета и запаха. От него исходил пар.

«Вода в пруду не замерзает, так как температура воды возможно выше точки замерзания», — предположили в минприроды.

Запаха канализации при обследовании сотрудники министерства не зафиксировали, хотя ранее жители сообщали о вони. Информацию о стоке направили в городской «Водоканал» и «РМПТС» для проверки на возможную утечку из трубопровода.

Также в минприроды сообщили, что повторный выезд к пруду не планируется. В ответе пояснили, что земельный участок, на котором расположен водоем, находится в муниципальной собственности, поэтому ответственность за его состояние лежит на администрации города. Информация о возможном загрязнении пруда уже направлена в мэрию.

Ранее рязанцы рассказывали о запахе канализации от пруда у дома № 3 по улице Чернышевского.