Рязанцы рассказали о вони канализации от пруда, в минприроды ее не почуяли

Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 540
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 771
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 358
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 659
Рязанцы рассказали о вони канализации от пруда у дома № 3 по улице Чернышевского, в региональном министерстве природопользования его не почувствовали. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели. «Пруд не покрывается льдом в мороз, от него пахнет очень специфически. Там живет много уток, птиц жалко. На фото видно туман. От воды запах не исходит, конечно, но только если отойти метров на 30. От людей, которые гуляют близко, я слышала, что воняет. Запах и испарения сохраняются и сейчас», — рассказала рязанка РЗН. Инфо. Как уточнили жители, утки довольно много времени проводили на пруду, но теперь птиц там нет. Рязанцы это связали с появившимся запахом и сомнительной чистотой воды.

Рязанцы рассказали о вони канализации от пруда у дома № 3 по улице Чернышевского, в региональном министерстве природопользования ее не почувствовали. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели.

«Пруд не покрывается льдом в мороз, от него пахнет очень специфически. Там живет много уток, птиц жалко. На фото видно туман. От воды запах не исходит, конечно, но только если отойти метров на 30. От людей, которые гуляют близко, я слышала, что воняет. Запах и испарения сохраняются и сейчас», — рассказала рязанка РЗН. Инфо.

Как уточнили жители, утки довольно много времени проводили на пруду, но теперь птиц там нет. Рязанцы это связали с появившимся запахом и сомнительной чистотой воды.

Другие жители писали о проблеме в соцсетях ранее. В минприроды им ответили, что 26 января специалисты выезжали к пруду.

«Посторонние запахи отсутствуют. Информацию направили МП „Водоканал города Рязани“ и МУП „РМПТС“ для принятия необходимых мер», — написали в министерстве.

При этом, как рассказали жители дома редакции РЗН. Инфо, в личном разговоре со специалистами минприроды, им пояснили, что проб брать не стали.

Напомним, ученые заявляли, что водоемы не покрываются льдом в мороз из-за химического и теплового загрязнения.