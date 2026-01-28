Рязанцы рассказали о вони канализации от пруда, в минприроды ее не почуяли

Рязанцы рассказали о вони канализации от пруда у дома № 3 по улице Чернышевского, в региональном министерстве природопользования ее не почувствовали. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели.

«Пруд не покрывается льдом в мороз, от него пахнет очень специфически. Там живет много уток, птиц жалко. На фото видно туман. От воды запах не исходит, конечно, но только если отойти метров на 30. От людей, которые гуляют близко, я слышала, что воняет. Запах и испарения сохраняются и сейчас», — рассказала рязанка РЗН. Инфо.

Как уточнили жители, утки довольно много времени проводили на пруду, но теперь птиц там нет. Рязанцы это связали с появившимся запахом и сомнительной чистотой воды.

Другие жители писали о проблеме в соцсетях ранее. В минприроды им ответили, что 26 января специалисты выезжали к пруду.

«Посторонние запахи отсутствуют. Информацию направили МП „Водоканал города Рязани“ и МУП „РМПТС“ для принятия необходимых мер», — написали в министерстве.

При этом, как рассказали жители дома редакции РЗН. Инфо, в личном разговоре со специалистами минприроды, им пояснили, что проб брать не стали.

Напомним, ученые заявляли, что водоемы не покрываются льдом в мороз из-за химического и теплового загрязнения.