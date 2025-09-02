Опубликован рейтинг лучших школ Рязани
В рейтинг попали 10 школ из Рязани. На первом месте расположился лицей № 4. На втором и третьем — гимназия № 5 и школа № 3 «Центр развития образования» соответственно. Следом идут гимназия № 2 имени И. П. Павлова, многопрофильная школа № 17, школа № 14 с углубленным изучением английского языка, лицей № 52, школа № 69 «Центр развития образования», школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Замыкает топ-10 школа № 47.
