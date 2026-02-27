Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
«Правительству РФ… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества «Почта России», — говорится в перечне поручений. Ответственный за выполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 марта 2026 года.
Ответственный за выполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 марта 2026 года.
Ранее Минздрав считал возможной продажу ряда лекарств через «Почту России» при отсутствии альтернатив.