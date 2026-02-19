Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через «Почту России» при отсутствии альтернатив

Минздрав РФ ожидает утверждения постановления правительства, разрешающего «Почте России» продавать ограниченный список лекарств. Пункты выдачи маркетплейсов без фармацевтической лицензии такой возможности не получат. Об этом сообщил заместитель министра Сергей Глаголев в ходе форума «Фармлига — встреча лидеров», передает «Интерфакс».
При этом рассматриваются различные способы продажи лекарств для того, чтобы они были доступны в местах, где нет медицинских учреждений или аптек.
«Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов. Также планируется привлечение „Почты России“ в регионах с дефицитом офлайн-точек. Но это будет сопровождаться специальной подготовкой специалистов и строго ограниченным списком препаратов. Что касается ПВЗ — мы этот вариант не рассматриваем», — сказал Глаголев.
По словам заместителя, работа с «Почтой России» идет активно: в ожидании — постановления о списке безопасных лекарств, которые могут отпускать сотрудники после короткого обучения. Уточняется, что выдача препаратов должна происходить с участием фармацевта, но при отсутствии альтернатив «Почта России» может это делать.