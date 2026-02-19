Рязань
Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через «Почту России» при отсутствии альтернатив
