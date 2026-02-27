На мосту через Оку продолжили ямочный ремонт

Ремонтные работы проводят днем в пятницу, 27 февраля. Дорожники укладывают заплатки. По словам читателей РЗН. инфо, движение на Солотчинском мосту в сторону Рязани затруднено. Напомним, в феврале рязанцы заявляли, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. Позже в региональном минтрансе сообщали, что для поддержания моста в «проезжем состоянии» ликвидируют аварийные выбоины. В феврале уже проводили ремонт. Работы обещали продолжить.