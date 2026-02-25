В минтрансе рассказали, как поддерживают проезд по мосту через Оку

«Поддерживаем мост в проезжем состоянии текущими работами по содержанию и по мере необходимости ликвидируем аварийные выбоины. В феврале провели не менее двух циклов. Работы продолжим», — отметили в министерстве. Напомним, в феврале рязанцы заявляли, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. Позже стало известно, что там начали укладывать заплатки.

