В минтрансе рассказали, как поддерживают проезд по мосту через Оку
«Поддерживаем мост в проезжем состоянии текущими работами по содержанию и по мере необходимости ликвидируем аварийные выбоины. В феврале провели не менее двух циклов. Работы продолжим», — отметили в министерстве. Напомним, в феврале рязанцы заявляли, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. Позже стало известно, что там начали укладывать заплатки.

В региональном минтрансе рассказали, как поддерживают проезд по мосту через Оку. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.

«Поддерживаем мост в проезжем состоянии текущими работами по содержанию и по мере необходимости ликвидируем аварийные выбоины. В феврале провели не менее двух циклов. Работы продолжим», — отметили в министерстве.

Напомним, в феврале рязанцы заявляли, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. Позже стало известно, что там начали укладывать заплатки.