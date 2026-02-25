Рязань
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 марта
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 марта. Об этом сообщает «Российская газета».

С началом весны в России вступят в силу ряд значимых законодательных изменений, которые затронут различные сферы жизни.

С 1 марта в реестр такси смогут попасть только автомобили с достаточным уровнем локализации производства в РФ. Предусмотрены послабления для водителей-частников: они смогут попасть в список в рамках региональной квоты (25% от общего числа зарегистрированных машин такси в субъекте РФ), даже если их автомобиль не имеет российских комплектующих.

С начала марта вступит в силу закон, направленный на защиту русского языка от иностранных заимствований. Владельцев бизнеса и тех, кто устанавливает указатели и таблички в общественных местах, начнут штрафовать за вывески на иностранном языке. Застройщики будут обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий жилых комплексов и объектов строительства.

С марта авиакомпании будут обязаны предоставлять скидку в 50% на билеты детям до 12 лет при сопровождении любого взрослого (ранее обязательным было сопровождение родителем). Расширяются возможности для вынужденного возврата билетов, а также вводятся фиксированные нормы обслуживания при задержках рейсов. Например, через 3 часа задержки рейса пассажирам должны предоставить воду, через 6 часов — питание, а через 10 часов (8 часов в ночное время) — заселить в отель.

В автошколах с 1 марта можно будет изучать теорию удалённо, а количество часов вождения увеличится. Для категории «В» количество часов вождения вырастет с 38 до 42. Также появится возможность обучаться в таксопарках и на автокомбинатах.

С 1 марта квитанции по квартплате будут выставляться до 5-го числа (сейчас — до 1 числа) следующего за оплачиваемым месяца, а оплатить их нужно будет до 15 числа (сейчас — до 10 числа). Сроки выставления и оплаты квитанций станут едиными для всех.

Онлайн-микрозаймы с 1 марта будут оформляться только после обязательной биометрической проверки. Если данных нет в единой биометрической системе, заёмщику откажут в выдаче. Однако для микрокредитных компаний это требование вступит в силу только через год.

С 1 марта фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей могут отказать в получении прокатного удостоверения. Аудиовизуальным платформам запретят распространять фильмы без такого документа.

С 1 марта дачники будут обязаны очищать свои участки от инвазивных растений, в первую очередь от ядовитого борщевика. При выявлении зарослей собственник получит предписание об их ликвидации, а в случае неисполнения — последуют штрафы.