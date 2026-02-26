В Рязани из полиции увольняются из-за зарплат в 40 тыс., некомплект — 140 человек

26 февраля на заседании Рязанской городской думы с отчетом выступил начальник УМВД России по Железнодорожному району Сергей Кирющенков. Депутаты обсудили статистику преступлений, кадровые проблемы и точечные вопросы безопасности. По словам Кирющенкова, раскрываемость по ключевым направлениям составила 61%, число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в 2025 году выросло на 5,5% по сравнению с 2024 годом, при этом общий уровень регистрируемых преступлений в регионе продолжает увеличиваться. Вопрос о нехватке кадров в полиции на заседании подняла депутат Эвелина Волкова. Кирющенков пояснил, что штатная численность городских отделов полиции — 691 человек, некомплект составил 140 единиц, или 20%. Годом ранее не хватало 107 сотрудников (15%).

«С каждым годом некомплект только растет. Основная причина — низкий уровень зарплаты. Участковый без губернаторских доплат получает около 50 тысяч рублей. Вновь прибывшие сотрудники — от 40 тысяч, причем работают и в выходные», — пояснил начальник УМВД.

Он также рассказал, что вакансии размещены на Avito.

Депутат Светлана Ворнакова обратила внимание на рост задержаний за нанесение надписей пронаркотического содержания в 2025 году.

В ответ прозвучало, что такие действия обычно совершаются ночью, в местах без видеонаблюдения и без свидетелей. К административной ответственности в отчетном периоде привлекли девятерых человек.

«Сложности есть, проблемы есть, но останавливаться не будем», — подчеркнул он.

Депутат Елена Волкова спросила о борьбе с «наливайками». По словам Кирющенкова, полиция проводит рейды, изымает алкоголь, составляет протоколы, но многие заведения регистрируют новые ООО и продолжают работу. Усугубляет ситуацию нехватка участковых — из-за этого ежедневный контроль невозможен.

На вопрос Максима Стрельцова о борьбе с мошенниками Кирющенков ответил, что значительную часть таких преступлений помогают предотвратить сотрудники банков. Тем не менее многие граждане, особенно пожилые, все еще попадают под влияние злоумышленников и самостоятельно переводят деньги.

«Процент раскрываемости значительно увеличился, но это большой бич для нашей области и для страны», — констатировал он.

