В Рязани Елена Акимкина досрочно сложит полномочия депутата гордумы

В Рязани Елена Акимкина досрочно сложит полномочия депутата гордумы. Об этом стало известно 19 февраля на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике, сообщили в пресс-службе гордумы.

Позже Елена Акимкина сообщила журналисту РЗН. инфо, что решила досрочно сложить полномочия по личным обстоятельствам.

Фото: сайт гордумы.