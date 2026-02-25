Рязань
Благодаря ИИ в Рязани предотвратили около 100 преступлений
Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова в ходе публичного отчета рассказала о применении технологий искусственного интеллекта в системе безопасности и социальной сфере региона. Чиновник рассказала о камерах, оснащенных искусственным интеллектом, в проекте «Безопасный город». По ее словам, такие устройства позволяют не только определять пол человека, но и фиксировать опасные ситуации — например, нетипичное скопление людей.

Чиновник рассказала о камерах, оснащенных искусственным интеллектом, в проекте «Безопасный город». По ее словам, такие устройства позволяют не только определять пол человека, но и фиксировать опасные ситуации — например, нетипичное скопление людей.

«Буквально за прошлый 2025 год около 100 преступлений было предотвращено благодаря использованию этих камер», — сказала Юлия Швакова.

Также ИИ используют в сфере здравоохранения, с его помощью обрабатываются некоторые лабораторные исследования и рентгеновские снимки. Кроме того, искусственный интеллект применяется в системе МФЦ — для оптимизации потоков посетителей, предварительной обработки запросов и повышения качества предоставления госуслуг.