Жителям рязанской многоэтажки заблокировали выезд из двора

Инцидент произошел во дворе дома № 19 на улице Дзержинского. «УК „Мервинский“ не своевременно чистила единственный проезд к подъезду (у нас в доме в принципе только один подъезд и очень маленькая территория), проезд для спец. транспорта, не говоря уже о жильцах, был заблокирован», — отметили местные жители. По их словам, 24 февраля при чистке снега «КамАЗ» заблокировал выезд с парковки дома на 1,5 часа. Отмечается, что остальные выезды с парковки были завалены снегом. «Они не успели ничего почистить, но уже заблокировали все выезды и заезды, заранее не предупредив. Мне с ребенком нужно было к врачу, на что водитель „КамАЗа“ ответил: „ждите пока я уеду, мне директор УК сказал здесь ставить“ и ушел», — рассказала рязанка. Она отметила, что смогла выехать из двора только спустя 20 минут.

Ранее рязанцы жаловались на ту же управляющую компанию. Жителям дома № 5 в Олимпийском городке пришлось потратить 200 тыс. на уборку и вывоз снега из двора из-за бездействия УК.