«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
314
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
949
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
522
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 086
Инцидент произошел во дворе дома № 19 на улице Дзержинского. «УК „Мервинский“ не своевременно чистила единственный проезд к подъезду (у нас в доме в принципе только один подъезд и очень маленькая территория), проезд для спец. транспорта, не говоря уже о жильцах, был заблокирован», — отметили местные жители. По их словам, 24 февраля при чистке снега «КамАЗ» заблокировал выезд с парковки дома на 1,5 часа. Отмечается, что остальные выезды с парковки были завалены снегом. «Они не успели ничего почистить, но уже заблокировали все выезды и заезды, заранее не предупредив. Мне с ребенком нужно было к врачу, на что водитель „КамАЗа“ ответил: „ждите пока я уеду, мне директор УК сказал здесь ставить“ и ушел», — рассказала рязанка. Она отметила, что смогла выехать из двора только спустя 20 минут.

Жителям рязанской многоэтажки заблокировали выезд из двора. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Инцидент произошел во дворе дома № 19 на улице Дзержинского.

«УК „Мервинский“ не своевременно чистила единственный проезд к подъезду (у нас в доме в принципе только один подъезд и очень маленькая территория), проезд для спец. транспорта, не говоря уже о жильцах, был заблокирован», — отметили местные жители.

По их словам, 24 февраля при чистке снега «КамАЗ» заблокировал выезд с парковки дома на 1,5 часа. Отмечается, что остальные выезды с парковки были завалены снегом.

«Они не успели ничего почистить, но уже заблокировали все выезды и заезды, заранее не предупредив. Мне с ребенком нужно было к врачу, на что водитель „КамАЗа“ ответил: „ждите пока я уеду, мне директор УК сказал здесь ставить“ и ушел», — рассказала рязанка.

Она отметила, что смогла выехать из двора только спустя 20 минут.

Ранее рязанцы жаловались на ту же управляющую компанию. Жителям дома № 5 в Олимпийском городке пришлось потратить 200 тыс. на уборку и вывоз снега из двора из-за бездействия УК.