«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Рязанцы потратили 200 тыс. на уборку и вывоз снега из двора из-за бездействия УК
Ранее депутаты Рязгордумы на комитете по ЖКХ раскритиковали уборку снега на территории города.







Рязанцам удалось на добровольной основе собрать 196 тысяч 500 рублей. По итогам уборки вывезли 340 кубометров снега. В уборке также участвовали десятки жильцов. После проведения работ жители отметили, что «зимой во дворе никогда еще не было так чисто».

Ранее депутаты Рязгордумы на комитете по ЖКХ раскритиковали уборку снега на территории города.