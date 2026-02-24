Рязанцы потратили 200 тыс. на уборку и вывоз снега из двора из-за бездействия УК

Жители дома № 5 в Олимпийском городке рассказали, что тракторы управляющей компании «Мервинский» приезжают «для галочки», собирают снег на парковочных местах и перекрывают выезды с территории ЖК. После этого рязанцы приняли решение очищать двор самостоятельно. Проживающие в многоэтажке собрали денежные средства на аренду погрузчика с самосвалами и оплату рабочих.

«По прогнозу, впереди новые снегопады при -5°C. Если мы сейчас не вывезем то, что накопилось, свежий снег ляжет сверху, и во дворе застрянут даже кроссоверы», — заявил один из жителей.

Рязанцам удалось на добровольной основе собрать 196 тысяч 500 рублей. По итогам уборки вывезли 340 кубометров снега. В уборке также участвовали десятки жильцов. После проведения работ жители отметили, что «зимой во дворе никогда еще не было так чисто».

Ранее депутаты Рязгордумы на комитете по ЖКХ раскритиковали уборку снега на территории города.