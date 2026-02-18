На мосту через Оку в Рязани начали укладывать заплатки
Рабочие начали укладывать заплатки на Солотчинском мосту днем 18 февраля. Ранее рязанцы жаловались, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. В минтранспорта заявили, что ямочный ремонт моста запланировали на 18 февраля.
