На мосту через Оку в Рязани начали укладывать заплатки

Рабочие начали укладывать заплатки на Солотчинском мосту днем 18 февраля. Ранее рязанцы жаловались, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом. В минтранспорта заявили, что ямочный ремонт моста запланировали на 18 февраля.