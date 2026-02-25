В ФМБА заявили о готовности двух вакцин от колоректального рака

Первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на Форуме будущих технологий заявила о готовности двух вакцин от колоректального рака. Об этом сообщило ТАСС. По словам Яковлевой, пептидную онковакцину от колоректального рака зарегистрировали. «Уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже две вакцины готовы, их уже будут вводить», — добавила она. Ранее стало известно, что вакцины от разных видов рака планируют включить в программу ОМС.

