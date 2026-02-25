Вакцины от разных видов рака планируют включить в программу ОМС

По словам Мишустина, российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, их планируют включить в программу ОМС. Он отметил, что уникальные российские препараты от аллергии и для лечения некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году.