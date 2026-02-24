Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.50 / 76.70 24/02 18:25
Нал. EUR 91.00 / 91.49 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
9 часов назад
192
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
930
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
502
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным для переговоров
В разговоре с журналистами глава киевского режима обратился к Путину с инициативой провести очные переговоры. «У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. Об этом он 24 заявил в интервью изданию Tagesschau, передает RT.

В разговоре с журналистами глава киевского режима обратился к Путину с инициативой провести очные переговоры.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — сказал он.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.