Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным для переговоров

В разговоре с журналистами глава киевского режима обратился к Путину с инициативой провести очные переговоры. «У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. Об этом он 24 заявил в интервью изданию Tagesschau, передает RT.

В разговоре с журналистами глава киевского режима обратился к Путину с инициативой провести очные переговоры.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — сказал он.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве.