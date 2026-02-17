Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве
Отмечается, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы добиться прорыва в территориальных вопросах. Зеленский заявил, что готов обсуждать отвод войск из Донбасса, но призвал Москву отвести свои силы на сопоставимое расстояние.
