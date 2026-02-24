В России снежная зима может спровоцировать раннее пробуждение клещей

Об этом врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила РИА Новости. По ее словам, большая «подушка» из снега защищает клещей от вымерзания даже во время очень низких температур. Поэтому многие насекомые выжили под землей. Это значит, что весной численность проснувшихся клещей может быть выше, чем обычно. Если наступит ранняя весна, пик активности насекомых, обычно приходящийся на конец мая-июнь, может сместиться уже на апрель-начало мая. Ранее сообщалось, что из-за снежной зимы весной 2026-го насекомых может быть больше, чем обычно.

