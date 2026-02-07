Жителей Центральной России предупредили о возможном нашествии насекомых

По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, из-за снежной зимы этой весной насекомых может быть больше, чем обычно. «Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно — так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых», — отметил Вадим Марьинский. Как объяснил ученый, снег — это «замечательный» теплоизолятор, который позволяет яйцам и взрослым особям насекомых перенести холода.

