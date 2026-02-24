Путин заявил о возможной подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент России Владимир Путин заявил, что есть информация о подготовке возможного подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков в Черном море. Его слова передало 24 февраля ТАСС. «Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый Турецкий поток и Голубой поток. Никак успокоиться не могут», — заявил Путин, выступая на коллегии ФСБ.

