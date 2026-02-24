В Москве подорвали сотрудника полиции, еще двое его коллег пострадали
Около полуночи к патрульной машине ГАИ у Савеловского вокзала подошел неизвестный с детонирующим устройством. После произошел мощный взрыв, в результате которого погиб один полицейский, еще двое ранены. Погиб и подрывник. Выяснилось, что погибший — старший лейтенант Денис Братущенко, у него остались жена и двое детей.
Возбуждено дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника и незаконном обороте взрывных устройств.