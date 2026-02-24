Песков: ситуация для Киева ухудшается

По словам Пескова, ситуация для киевского режима ухудшается каждый день, им пора принимать необходимые решения. Кроме того, он прокомментировал планы Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие. По словам Пескова, сейчас киевский режим с подачи Британии и Франции планирует безумные шаги. «При этом все равно мы остаемся открытыми для продолжения мирного процесса», — сказал Песков.

