«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника.
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
2 часа назад
119
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской слободе»
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
914
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
495
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
997
СВР: Британия и Франция планируют тайно вооружить Украину ядерным оружием
Британия и Франция планируют тайно вооружить Украину ядерным оружием. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Там отметили, что Британия и Франция планируют замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — сказано в публикации.

Как уточнили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, «если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию ТАСС и заявил, что планы предоставить Украине ядерное оружие могут привести к ядерной войне.

ГД на совете обсудит эти сведения, а также подготовит обращение к парламентам Великобритании и Франции, добавил он.