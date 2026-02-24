МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву станут помогать обрести ядерное оружие

Власти отметили, что свидетельств ядерных устремлений Киева — множество, а обсуждаемые в Лондоне и Париже планы помощи Киеву неприемлемы и могут привести к серьезной эскалации. «Любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы. Последствия подобных шагов затронут безопасность не только России», — отметили в МИД. Ранее российская разведка заявила, что Британия и Франция планируют тайно вооружить Украину ядерным оружием.

