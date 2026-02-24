Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву станут помогать обрести ядерное оружие
Россия даст жесткий отпор, если Киеву станут помогать обрести ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

Власти отметили, что свидетельств ядерных устремлений Киева — множество, а обсуждаемые в Лондоне и Париже планы помощи Киеву неприемлемы и могут привести к серьезной эскалации.

«Любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы. Последствия подобных шагов затронут безопасность не только России», — отметили в МИД.

Ранее российская разведка заявила, что Британия и Франция планируют тайно вооружить Украину ядерным оружием.