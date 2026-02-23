Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-1°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.00 / 76.90 23/02 08:00
Нал. EUR 90.70 / 91.69 23/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
840
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
462
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
932
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 173
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жители ряда рязанских сел и деревень оказались отрезаны от дорог из-за снегопада
Жители ряда сел и деревень в Рязанском округе оказались отрезаны от дорог из-за снегопада. Об этом 23 февраля сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев в своих соцсетях. По его словам, ночная метель осложнила ситуацию с дорогами, которые проходят через поля. Проезд затруднен в деревни Климантино, Матвеевка, Протасово, Серовское, Дьяконово, села Вышетравино, Бежтвино, поселок Прудный и ещё ряд деревень. 23 февраля в Рязанском округе дороги расчищают 20 спецмашин.

Жители ряда сел и деревень в Рязанском округе оказались отрезаны от дорог из-за снегопада. Об этом 23 февраля сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев в своих соцсетях.

По его словам, ночная метель осложнила ситуацию с дорогами, которые проходят через поля. Проезд затруднен в деревни Климантино, Матвеевка, Протасово, Серовское, Дьяконово и ряд других, а также в села Вышетравино, Бежтвино, поселок Прудный.

Хотенцев уточнил, что 23 февраля в Рязанском округе дороги расчищают 20 спецмашин.

«В деревню Лопухи дорогу пробили еще в пятницу, и сейчас ищем тяжелую технику, чтобы расширить проезд.

А на расчистку проезда до деревни Гурейкино техника выйдет завтра», — заключил Дмитрий Хотенцев.

Ранее в Скопинском районе был затруднен проезд в сторону пяти населенных пунктов.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Хотенцева.