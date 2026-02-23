Жители ряда рязанских сел и деревень оказались отрезаны от дорог из-за снегопада

Жители ряда сел и деревень в Рязанском округе оказались отрезаны от дорог из-за снегопада. Об этом 23 февраля сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев в своих соцсетях.
По его словам, ночная метель осложнила ситуацию с дорогами, которые проходят через поля. Проезд затруднен в деревни Климантино, Матвеевка, Протасово, Серовское, Дьяконово и ряд других, а также в села Вышетравино, Бежтвино, поселок Прудный.
Хотенцев уточнил, что 23 февраля в Рязанском округе дороги расчищают 20 спецмашин.
«В деревню Лопухи дорогу пробили еще в пятницу, и сейчас ищем тяжелую технику, чтобы расширить проезд.
А на расчистку проезда до деревни Гурейкино техника выйдет завтра», — заключил Дмитрий Хотенцев.
Ранее в Скопинском районе был затруднен проезд в сторону пяти населенных пунктов.
Фото: Telegram-канал Дмитрия Хотенцева.