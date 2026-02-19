Проезд в сторону пяти рязанских населенных пунктов затруднен из-за снегопада

Проезд затруднен в сторону сел Горлово, Мшанки, Рождествено, Ильинки, рабочего поселка Павелец. «Наши дорожные службы работают в усиленном режиме, но расчистить все сразу нельзя. Поэтому прошу водителей по возможности воздержаться от поездок, пешеходов — быть предельно внимательными и аккуратными», — отметил Михаил Ромодин.