Проезд в сторону пяти рязанских населенных пунктов затруднен из-за снегопада. Об этом 19 февраля сообщил глава Скопинского округа Михаил Ромодин в своих соцсетях.
По его словам, проезд затруднен в сторону сел Горлово, Мшанки, Рождествено, Ильинки, рабочего поселка Павелец.
«Наши дорожные службы работают в усиленном режиме, но расчистить все сразу нельзя. Поэтому прошу водителей по возможности воздержаться от поездок, пешеходов — быть предельно внимательными и аккуратными», — отметил Михаил Ромодин.