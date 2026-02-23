Врач рассказала, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы
По словам специалиста, сезон аллергии в средней полосе России может начаться в конце февраля. При условии, что последняя треть зимы будет тёплая. Одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут стать причиной аллергии. Чтобы снизить риски, россиянам рекомендовали следить за перемещением пыльцы с помощью специальных сайтов. Ранее сообщалось, что оттепель начнется в центральных регионах с 25 февраля. Говорилось, что установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов.
Россиянам объяснили, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы. Об этом RT рассказала врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.
По словам специалиста, сезон аллергии в средней полосе России может начаться в конце февраля. При условии, что последняя треть зимы будет тёплая.
Одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут стать причиной аллергии.
Чтобы снизить риски, россиянам рекомендовали следить за перемещением пыльцы с помощью специальных сайтов.
Ранее сообщалось, что оттепель начнется в центральных регионах с 25 февраля. Говорилось, что установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов.