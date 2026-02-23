Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-1°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.00 / 76.90 23/02 08:00
Нал. EUR 90.70 / 91.69 23/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
822
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
450
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
917
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врач рассказала, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы
По словам специалиста, сезон аллергии в средней полосе России может начаться в конце февраля. При условии, что последняя треть зимы будет тёплая. Одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут стать причиной аллергии. Чтобы снизить риски, россиянам рекомендовали следить за перемещением пыльцы с помощью специальных сайтов. Ранее сообщалось, что оттепель начнется в центральных регионах с 25 февраля. Говорилось, что установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов.

Россиянам объяснили, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы. Об этом RT рассказала врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

По словам специалиста, сезон аллергии в средней полосе России может начаться в конце февраля. При условии, что последняя треть зимы будет тёплая.

Одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут стать причиной аллергии.

Чтобы снизить риски, россиянам рекомендовали следить за перемещением пыльцы с помощью специальных сайтов.

Ранее сообщалось, что оттепель начнется в центральных регионах с 25 февраля. Говорилось, что установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов.