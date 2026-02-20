Стало известно, когда в ЦФО придет оттепель

Стало известно, когда в ЦФО придет оттепель. Об этом РИА Новости 20 февраля заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, оттепель начнется в центральных регионах с 25 февраля. «Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов», — заявил специалист.

Александр Ильин добавил, что в ближайшие дни в большей части Центральной России температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.

Ранее сообщалось, что весна может наступить раньше срока.