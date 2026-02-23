Рязань
В Рязанской области подсчитали количество воробьев
Напомним, в 2025 году в Рязанской области насчитали 11 тысяч 832 воробья.