В Рязанской области подсчитали количество воробьев

11 тысяч 645 воробьев насчитали в Рязанской области. Итоги Всероссийской переписи «Воробьи на кустах», которая проходила с 7 по 15 февраля 2026 года, опубликовала рязанский орнитолог Алена Фионина. В этом году от региона в переписи участвовали 600 человек. Всего обследовали 326 точек. Так, насчитали 25% домовых воробьев (2 964 особи), 57% полевых (6 664). Не удалось определить вид 18% особей (2 017). Всего в 2026-м участвовали 87 из 89 субъектов страны. По количеству посчитанных воробьев Рязанская область заняла четвертое место. Регион уступил Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

11 тысяч 645 воробьев насчитали в Рязанской области. Итоги Всероссийской переписи «Воробьи на кустах», которая проходила с 7 по 15 февраля 2026 года, опубликовала рязанский орнитолог Алена Фионина в своем Telegram-канале.

В этом году от региона в переписи участвовали 600 человек. Всего обследовали 326 точек. Так, насчитали 25% домовых воробьев (2 964 особи), 57% полевых (6 664). Не удалось определить вид 18% особей (2 017).

По словам орнитолога, перепись в этом сезоне побила прошлогодние рекорды. Всего в 2026-м участвовали 87 из 89 субъектов страны.

По количеству посчитанных воробьев Рязанская область заняла четвертое место. Регион уступил Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Напомним, в 2025 году в Рязанской области насчитали 11 тысяч 832 воробья.