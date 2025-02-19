В Рязанской области насчитали более 11 тысяч воробьев

В переписи участвовал 81 регион. Рязанская область оказалась на втором месте, первое и третье заняли Москва и Московская область.

В Рязанской области насчитали 11 тысяч 832 воробья. Данные опубликовали на сайте Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах», которая длилась с 8 по 16 февраля

В переписи участвовал 81 регион. Орнитологи составили рейтинг областей, где насчитали больше всего птиц. Рязанская область оказалась на втором месте, первое и третье заняли Москва и Московская область.

Рязанская область также вошла в лидеры по количеству точек наблюдения за птицами. Всего в регионе была 301 точка.

В акции участвовало более 15 тысяч россиян. Всего в переписи насчитали 207 тысяч 780 воробьев. Как написали орнитологи, из них полевых оказалось значительно больше.