В Рязанской области на пожаре пострадал человек

Сообщение о возгорании поступило 21 февраля в 20:41. Горела деревянная строительная бытовка размером 3×8 метров, обшитая сайдингом, с шиферной кровлей. Помещение было электрифицировано, но не газифицировано. В результате пожара постройка уничтожена полностью, площадь огня составила 24 м². На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и шесть сотрудников МЧС. Возгорание удалось ликвидировать. Официальная информация о состоянии пострадавшего уточняется.

В Клепиковском муниципальном округе при пожаре в хозяйственной постройке пострадал человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

