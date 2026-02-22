Стало известно, кто погиб в пожаре в Рязанской области

Отмечается, что на пожаре в Клепиковском округе погибла женщина. Ей было 48 лет. Напомним, 21 февраля сгорела деревянная строительная бытовка размером 3×8 метров. Площадь огня составила 24 м².