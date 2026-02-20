В МВД предложили сделать регистрацию в апартаментах законной

«Законопроектом предлагается уточнить понятие „место пребывания“ в законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения», — говорится в пояснительной записке.

В МВД России предложили законопроект о временной регистрации в апартаментах. Об этом сообщило издание «Коммерсант»

В ведомстве отметили, что многие россияне живут в нежилых помещениях, но законодательство не позволяет там регистрироваться. Это ограничивает их конституционное право на свободный выбор места жительства.

Ранее Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах.