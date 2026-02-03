Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд отметил, что длительное проживание в таких апартаментах стало распространённым из-за их схожести с жилыми квартирами. «Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — говорится в сообщении.

Конституционный суд России разрешил временную регистрацию в апартаментах. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на материалы на сайте суда.

Виктория Пиунова не смогла получить временную регистрацию для себя и семьи в апартаментах гостиничного типа в Санкт-Петербурге, принадлежащих матери её супруга. Суды отказали, так как помещение классифицируется как нежилое и не подходит для регистрации. Апартаменты находятся в здании, предназначенном для гостиничного использования, но конкретное помещение не включено в гостиничный фонд.

Также стало известно, что решение не распространяется на постоянную регистрацию и налогообложение. Суд также отметил: появление нежилых помещений не связано с действиями публичной власти.