В минздраве опровергли сведения о нарушениях в морге Шилово

Ранее в СМИ публиковались сведения о якобы ненадлежащей транспортировке тел погибших детей при пожаре в селе Желудёво Шиловского района. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, эта информация не соответствует действительности.

По данным министерства, 12 февраля в составе следственно-оперативной группы работал заведующий Шиловским СМО судебно-медицинский эксперт А. В. Яковлев. В день, определенный родственниками для погребения, тела были исследованы, оформлены и выданы медицинские свидетельства о смерти.

«Каких-либо конфликтных ситуаций с родственниками погибших не было, все тела были упакованы в специальные транспортировочные пакеты для трупов», — отметили в ведомстве.