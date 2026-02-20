Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
326
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
Суд назначил рязанцу принудительные работы и лишил прав за ДТП с погибшим
18 мая 2025 года водитель, управлявший автомобилем «РЕНО САНДЕРО», нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для обгона. В это время по встречной полосе двигался другой автомобиль «ВАЗ 211540». Произошло столкновение, в результате которого пассажир «ВАЗа» погиб на месте. Водитель признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Он также выплатил компенсацию семье погибшего. Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев принудительных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в силу.

Рыбновский районный суд вынес приговор рязанцу, виновному в ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 18 мая 2025 года водитель Ш., управляя автомобилем «РЕНО САНДЕРО», нарушил ПДД, выехав на встречную полосу для обгона. На встречной полосе двигался водитель автомобиля «ВАЗ 211540», в котором находился еще один человек. Произошло столкновение, в результате которого пассажир «ВАЗа» погиб на месте.

Водитель Ш. признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Он также выплатил компенсацию дочери погибшей.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием из его зарплаты 5% в доход государства. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.