Суд назначил рязанцу принудительные работы и лишил прав за ДТП с погибшим

Рыбновский районный суд вынес приговор рязанцу, виновному в ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что 18 мая 2025 года водитель Ш., управляя автомобилем «РЕНО САНДЕРО», нарушил ПДД, выехав на встречную полосу для обгона. На встречной полосе двигался водитель автомобиля «ВАЗ 211540», в котором находился еще один человек. Произошло столкновение, в результате которого пассажир «ВАЗа» погиб на месте.
Водитель Ш. признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Он также выплатил компенсацию дочери погибшей.
Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием из его зарплаты 5% в доход государства. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.