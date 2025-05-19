На рязанской трассе произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла 18 мая на 482-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 37-летний рязанец за рулем Renault Sandero столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 47-летнего жителя Касимова. От полученных травм на месте скончалась 47-летняя пассажирка отечественного авто. Водители автомобилей обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.