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На рязанской трассе произошло смертельное ДТП
Трагедия произошла 18 мая на 482-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 37-летний рязанец за рулем Renault Sandero столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 47-летнего жителя Касимова. От полученных травм на месте скончалась 47-летняя пассажирка отечественного авто. Водители автомобилей обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На рязанской трассе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла 18 мая на 482-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 37-летний рязанец за рулем Renault Sandero столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением 47-летнего жителя Касимова.

От полученных травм на месте скончалась 47-летняя пассажирка отечественного авто. Водители автомобилей обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.