Климатолог: весна в Центральной России может наступить раньше срока

Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, весна в Центральной России в 2026 году может наступить раньше климатической нормы. Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова — к концу месяца. Он отметил, что начало вегетационного периода растений прогнозируется на середину апреля.

Весна в Центральной России может наступить раньше срока. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, весна в Центральной России в 2026 году может наступить раньше климатической нормы.

Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова — к концу месяца.

Он отметил, что начало вегетационного периода растений прогнозируется на середину апреля.