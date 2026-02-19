Климатолог: весна в Центральной России может наступить раньше срока
Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, весна в Центральной России в 2026 году может наступить раньше климатической нормы. Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова — к концу месяца. Он отметил, что начало вегетационного периода растений прогнозируется на середину апреля.
