Стало известно, кто пострадал при пожаре в Рязани
При пожаре в деревянной строительной бытовке пострадал мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали.
Установлена личность пострадавшего при пожаре в Рязани. Подробности РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, инцидент произошел ночью 2 февраля. На пожар выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.