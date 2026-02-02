В Рязани горела строительная бытовка, есть пострадавший
Инцидент произошел ночью 2 февраля. Горела деревянная строительная бытовка. Есть пострадавший. Площадь пожара составила 6 кв. м. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
